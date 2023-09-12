Затримали підозрюваного під час передачі замовнику документів для виїзду

Колишньому служителю одного з храмів Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через держкордон України. Про це у вівторок, 12 вересня, повідомили в Офісі генпрокурора та Службі безпеки України.

За даними слідства, диякон організував схему незаконного перетину кордону громадянами України призовного віку. За грошову винагороду він забезпечував виготовлення підроблених листів від єпархії щодо надання дозволу на тимчасовий виїзд за кордон військовозобов’язаним, які нібито мають церковний сан, для участі в культурно-духовних подіях у Німеччині.

«Для реалізації оборудки фігурант підробляв «списки місіонерів», які нібито від імені керівника єпархії мають їхати за кордон у справах релігійної громади. Потім зловмисник подавав фальшиві документи до Держслужби з етнополітики та свободи слова за надуманою «аргументацією» про необхідність виїзду псевдокліриків за межі України», – йдеться в повідомленні СБУ.

Вартість послуги становила 4500 доларів США з людини. Затримали підозрюваного під час передачі замовнику документів для виїзду та одержання неправомірних коштів.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави.

У ході обшуку за місцем мешкання підозрюваного виявлено та вилучено комп’ютерну техніку та кошти, отримані раніше як аванс. Встановлюються інші особи, причетні до незаконної схеми.

Як інформував ZAXID.NET, напередодні СБУ викрила посадовців з Одещини, які продавали ухилянтам «посвідчення моряка». Серед затриманих – співробітник Ізмаїльського морпорту і чиновник Дунайської кваліфікаційної комісії Держслужби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства.