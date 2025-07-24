Інцидент стався на вулиці Вовчинецькій

Вранці 24 липня, на вулиці Вовчинецькій, 202 в Івано-Франківську виявили тіло місцевого мешканця. За попередньою інформацією, чоловік випав з вікна багатоповерхівки.

Як розповіли у поліції Івано-Франківської області, про інцидент повідомили медики «швидкої», які виїхали на місце близько 7:30.

«Слідчо-оперативна група Івано-Франківського районного управління поліції встановила особу померлого. Йдеться про 26-річного мешканця міста», – зазначили правоохоронці.

За попередньою інформацією поліцейських, чоловік випав з вікна 8 поверху. На його тілі не виявлено слідів насильницької смерті. Тіло відправлять в морг для проведення судмедекспертизи, після чого визначаться з правовою кваліфікацією події.