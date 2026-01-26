У Миколаєві у смітнику знайшли немовля

Вдень понеділка, 26 січня, у Миколаєві виявили немовля у сміттєвому контейнері. Дитину госпіталізували, а матір розшукують. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Миколаївської області.

Як повідомляє поліція, близько 13:30 до правоохоронців подзвонила жінка та розповіла, що виявила немовля у сміттєвому контейнері на вулиці Лазурній (мікрорайон Намив). Дитину госпіталізували до лікарні, медики розцінюють її стан як задовільний. Матір немовля розшукують правоохоронці.

«На місці події працювали поліцейські слідчо-оперативної групи, оперативники, криміналісти та кінологи обласного главку поліції. Наразі правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи, з'ясовують усі обставини та встановлюють матір дитини», – йдеться у повідомленні поліції.

На інцидент відреагував міський голова Олександр Сєнкевич. Він зазначив, що на базі пʼятьох міських лікарень діють «Віконці життя». Туди можна анонімно покласти дитину, якщо матір вирішила від неї відмовитись.

«”Віконця життя” облаштовані спеціальною теплою ковдрою та пелюшкою, куди можна непомітно покласти дитину, батьки якої не планують залишити її в родині, але хочуть зберегти для неї шанс на майбутнє. Спрацьовує датчик, звуковий сигнал чують медпрацівники й одразу забирають дитя для огляду, обстеження і харчування», – розповів Олександр Сєнкевич.

Матір, яка залишила дитину у «Віконці життя», не нестиме кримінальної відповідальності. Крім того, протягом двох днів батьки мають право передумати та повернути дитину.

Нагадаємо, у вересні 2024 року у Польщі 18-річна українка викинула у смітник свою новонароджену дитину. Тіло немовля виявив пасажир, який очікував автобус.