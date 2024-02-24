В ніч на 24 лютого армія Росії атакувала Україну ракетами та ударними безпілотниками
Сили оборони знищили всі 12 дронів-камікадзе
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У ніч на 24 лютого російська армія вкотре атакувала Україну. Російські військові випустили по Україні 12 безпілотників типу Shahed та п’ять ракет. Про це повідомили у прес-службі Повітряних сил.
Зазначається, що вночі росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» з Ростовської області (Росія) та трьома керованими авіаційними ракетами Х-59 з тимчасово окупованої частини Херсонської області. Крім того, російська армія випустила по Україні та 12 ударних безпілотників типу Shahed з Приморсько-Ахтарська (Росія) та мису Чауда (тимчасово окупований Крим).
В результаті бойової роботи Сили оборони знищили дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 12 «шахедів» у межах Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей.
«До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України», – йдеться у повідомленні.
Результат роботи ППО у ніч на 24 лютого
За інформацією начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили два БпЛА типу Shahed та керовану авіаційну ракету Х-59.
За словами начальника Кіровоградської ОВА Андрія Райковича, вночі на Кіровоградщині працювала ППО та мобільні вогневі групи. Внаслідок атаки ніхто не постраждав. Втім, є пошкодження у двох будівлях.
«Внаслідок падіння уламків на територію одного з підприємств у Кропивницькому районі є пошкодження адмінбудівлі, зруйновано господарську будівлю. Без постраждалих», – повідомив Андрій Райкович.
23 лютого близько 22:00 в Одесі безпілотник влучив у житловий будинок. Внаслідок атаки троє людей отримали травми, ще один чоловік – загинув.
«Внаслідок ворожого обстрілу виникло руйнування з послідуючим загорянням житлового будинку в Одесі», – повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Нагадаємо, у ніч на 23 лютого росіяни запустили 31 ударний БпЛА типу Shahed з Приморсько-Ахтарську в РФ і з мису Чауда в Криму, три зенітні керовані ракети С-300 з окупованої Донеччини, а також протирадіолокаційну ракету Х-31П та дві крилаті ракети Х-22 з акваторії Чорного моря. Протиповітряна оборона знищила 23 ударних БпЛА в межах Одеської, Миколаївської, Полтавської, Дніпропетровської, Харківської областей.