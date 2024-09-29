В Одесі керівник логістичної фірми вносив дані ухилянтів до системи «Шлях»

В Одесі правоохоронці разом з прикордонниками викрили канал незаконного переправлення ухилянтів за кордон. Про це повідомили у Державній прикордонній службі та Нацполіції у неділю, 29 вересня.

Встановлено, що незаконну схему організував керівник однієї з логістичних компаній Одещини. Чоловік за хабарі вносив дані ухилянтів до системи «Шлях», що давало їм підстави для перетину кордону. Таким чином військовозобов’язані безперешкодно виїжджали до Молдови через офіційні пункти пропуску на вантажівках фірми, але назад вже не повертались.

«Водії лишали автомобілі за кордоном, а з часом до України їх повертали зовсім інші особи. Попередньо встановлено, що таким чином переправлено щонайменше семеро чоловіків», – повідомили прикордонники.

Правоохоронці затримали керівника логістичної фірми та оголосили йому підозри у незаконному переправленні осіб через державний кордон та несанкціонованих діях з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах (ч. 2 ст. 332 та ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України). Підприємцю загрожує до дев’яти років позбавлення волі. Суд обрав для підозрюваного запобіжний захід – тримання під вартою із правом внесення застави понад 1,8 млн грн.

Нагадаємо, у суботу, 28 вересня, Державна прикордонна служба повідомила, що викрила два фіктивні шлюби ухилянтів з жінками з інвалідністю. Пари намагалися перетнути кордон через пункт пропуску «Орлівка» на Одещині.