Виплати не поширюються на військовослужбовців Сил ТрО, які входять до складу мобільних груп

Добровольцям, які допомагають захищати небо над Одесою, виплачуватимуть 30 тис. грн за кожен збитий російський безпілотник. Суму винагороди розподілятимуть порівну між усіма членами мобільної групи, що знешкодили повітряну ціль. Про це в п’ятницю, 20 березня, повідомило «Суспільне».

Зазначається, що відповідний порядок фінансування затвердив виконавчий комітет Одеської міської ради під час позачергового засідання 19 березня.

«Порядок розробили у межах міської програми підтримки територіальної оборони на 2022–2028 роки. Він передбачає фінансування підготовки добровольців, їхньої перепідготовки, підвищення кваліфікації та сертифікації, а також проходження медичних і психологічних оглядів», – ідеться в повідомленні.

Ключовим нововведенням стало запровадження грошової винагороди за кожен знищений повітряний об’єкт.

Щоб отримати виплату, командир добровольчого формування має подати доповідь із підтвердженням факту знищення цілі, вказавши час, місце та склад групи. Після перевірки цих даних клопотання про заохочення передають до військової адміністрації, а остаточне рішення ухвалює міський голова своїм розпорядженням.