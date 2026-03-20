В Одесі запровадили грошові виплати добровольцям за збиті БпЛА
Одеса регулярно зазнає масованих ворожих атак
До теми
Добровольцям, які допомагають захищати небо над Одесою, виплачуватимуть 30 тис. грн за кожен збитий російський безпілотник. Суму винагороди розподілятимуть порівну між усіма членами мобільної групи, що знешкодили повітряну ціль. Про це в п’ятницю, 20 березня, повідомило «Суспільне».
Зазначається, що відповідний порядок фінансування затвердив виконавчий комітет Одеської міської ради під час позачергового засідання 19 березня.
«Порядок розробили у межах міської програми підтримки територіальної оборони на 2022–2028 роки. Він передбачає фінансування підготовки добровольців, їхньої перепідготовки, підвищення кваліфікації та сертифікації, а також проходження медичних і психологічних оглядів», – ідеться в повідомленні.
Ключовим нововведенням стало запровадження грошової винагороди за кожен знищений повітряний об’єкт.
Щоб отримати виплату, командир добровольчого формування має подати доповідь із підтвердженням факту знищення цілі, вказавши час, місце та склад групи. Після перевірки цих даних клопотання про заохочення передають до військової адміністрації, а остаточне рішення ухвалює міський голова своїм розпорядженням.
Водночас у документі зазначено, що ці виплати не поширюються на військовослужбовців Сил територіальної оборони Збройних сил України, які входять до складу таких груп.
Зауважимо, Одеса регулярно зазнає масованих дронових атак з боку Росії. Ворог, зокрема, цілиться по портовій та енергетичній інфраструктурі, а також житлових будинках.
Уночі 19 березня російські дрони атакували житлову забудову в Одесі. Пошкодження зафіксували у трьох районах міста, постраждали троє людей.