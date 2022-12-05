Наслідки вибуху газового балона в київській багатоповерхівці, 4 грудня 2022

В одній з 22-поверхівок у Деснянському районі Києва вибухнув газовий балон. Внаслідок вибуху квартира, де стався інцидент, отримала серйозні пошкодження. Також від наслідків вибуху постраждали припарковані біля будинку автомобілі.

Як повідомила в понеділок, 5 грудня, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, вибух стався ввечері напередодні у квартирі на 17 поверсі 22-поверховому житловому будинку на вулиці Марини Цвєтаєвої.

«Внаслідок вибуху зруйновано суміжну стіну кімнати, балкон, віконну раму з вікном спальної кімнати, облицювання ванної кімнати та меблі, частково зруйновано стіну сусідньої квартири. Від уламків [внаслідок] вибуху пошкоджені припарковані біля будинку 3 легкові автомобілі. А також, пошкоджено кондиціонери на 5, 10, 13 та 14 поверхах», – сказано в повідомленні рятувальників.

Вони зазначили, що від вибуху постраждав 38-річний чоловік, який орендував квартиру. Він отримав незначні опіки верхніх кінцівок, голови та шиї. Медики госпіталізували його в опіковий центр.

Рятувальники також зауважили, що кожного дня через довготривалі відключення світла, українці почали жити в нових умовах, які іноді призводять до НЕБЕЗПЕКИ. За їхньою інформацією, у Києві останнім часом почастішали випадки пожеж та вибухів у багатоквартирних будинках через несанкціоноване використання газових балонів для приготування їжі та обігріву.