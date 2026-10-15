В УПА воювали не лише українці, але й представники інших націй

Галузевий державний архів СБУ оприлюднив дослідження про участь етнічних поляків в Організації українських націоналістів (ОУН) та Українській повстанській армії (УПА). У ньому йдеться про поляків, які долучалися до українського підпілля та брали участь у боротьбі проти радянської влади. Дослідження, підготовлене у співпраці з Українським інститутом національної пам’яті, оприлюднили у четвер, 15 жовтня.

Як зазначають в архіві СБУ, у них зберігаються документи, які свідчать, що етнічні поляки працювали й воювали в структурах ОУН та УПА.

«Для багатьох це звучить як парадокс. Часто українсько-польські відносини часів Другої світової сприймаються виключно крізь призму міжнаціонального конфлікту. Проте правда набагато складніша за пропагандистські наративи», – зазначають на сторінці архіву СБУ.

У дослідженні називають кілька причин, з яких поляки долучалися до ОУН та УПА. Зокрема, частина з них вважала нацистську Німеччину та радянський більшовизм спільними загрозами й поділяла гасло ОУН «Воля народам! Воля людині!». Крім того, на Волині та Галичині жили поляки, інтегровані в українське культурне середовище через асиміляцію та змішані шлюби. Водночас УПА потребувала фахівців – медиків, майстрів і військових інструкторів.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Точну кількість поляків, які брали участь в українському підпіллі, встановити складно через його конспіративний характер. За даними архіву, вдалося ідентифікувати сотні таких людей. Вони працювали зв’язковими та пропагандистами в мережі ОУН на Галичині, служили в бойових підрозділах УПА на різних посадах – від рядових до сотенних, займалися розвідкою, зокрема діяли в польському підпіллі, а також забезпечували роботу підпільних друкарень, майстерень і шпиталів.

Серед поляків, пов’язаних з ОУН та УПА, архів називає:

Михайла Колодзінського – автора «Воєнної доктрини українських націоналістів», військового референта Крайової екзекутиви ОУН на західноукраїнських землях, керівника штабу Карпатської Січі;

Марту Пашківську – особисту зв’язкову Романа Шухевича, а також референта пропаганди Проводу ОУН Петра Федуна («Полтави»);

Ярослава-Казимира Яворського – курінного УПА, згодом слідчого Служби безпеки ОУН Калуської округи.

фото зі сторінки архіву СБУ

В архіві також наголошують, що радянська історіографія замовчувала участь поляків в українському націоналістичному підпіллі.

«Радянська історіографія не могла допустити, щоб поляки постали соратниками українців у боротьбі проти більшовизму. Сучасні російські фейки продовжують цю лінію, представляючи ОУН та УПА виключно як “моноетнічні та ксенофобські” формування», – зазначають у Галузевому державному архіві СБУ.

В архіві вважають, що доступ до документів колишніх комуністичних спецслужб допомагає переосмислювати історію українського підпілля та спростовувати радянські міфи. Такі історичні суперечності, за їхніми словами, російська пропаганда використовує для поглиблення розбіжностей між Україною та Польщею.

Історик Ярослав Антонюк уклав довідник «Поляки в ОУН: біограми та документи». У виданні зібрано документи з історії українського підпілля, частину яких публікують уперше.