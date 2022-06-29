В озері біля Золочева втопився 19-річний хлопець
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 0 0
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Тіло 19-річного мешканця Рахова знайшли рятувальники
У місцевому озері в селі Бонишин на Львівщині втопився 19-річний хлопець. Він відпочивав із друзями на озері й не виплив після пірнання.
Як повідомили в ДСНС Львівщини, зранку в середу, 29 червня, до рятувальників надійшло повідомлення, що в селі Бонишин, що біля Золочева, в озері втопився 19-річний мешканець Рахова.
Хлопець відпочивав із друзями на місцевому озері й вирішив поплавати. Він пірнув у озеро і не виплив. Друзі намагались врятувати хлопця, але їм не вдалось.
Тіло юнака знайшли рятувальники о 12:45. Його для подальших експертиз передали поліції.
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