Наразі дві дози вакцини від коронавірусу отримали понад 96 млн американців

Центри з контролю і профілактиці захворювань США дозволили жителям країни, які повністю пройшли вакцинацію проти коронавірусу, відмовитися від носіння масок і дотримання дистанції на вулиці та в приміщеннях. Про це інформує «Голос Америки».

У відомстві вважають, що тепер особи, які отримали щеплення, можуть повернутись до того життя, яке вели до пандемії.

Водночас американці, які завершили вакцинацію, повинні продовжувати носити маски та дотримуватися дистанції, якщо це вимагають федеральні або територіальні закони, а також правила місцевого бізнесу. Зокрема, вони повинні носити маски в громадському транспорті, в аеропортах і на вокзалах. Водночас, маски, як і раніше, будуть необхідні під час перетину кордону.

Наразі дві дози вакцини від коронавірусу отримали понад 96 млн американців. Згідно зі стандартами Центру з контролю і профілактиці захворювань, людина вважається повністю вакцинованою через два тижні після введення останньої дози вакцини.

Білий дім розраховує, що до 4 липня 2021 року – Дня незалежності США – кількість повністю вакцинованих жителів країни досягне 160 млн.