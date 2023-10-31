Суд у Нью-Йорку висунув обвинувачення громадянину США й двом громадянам Канади російського походження у контрабанді електроніки у РФ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство юстиції США.

Серед затриманих – житель Брукліна Салімджон Насріддінов, який має подвійне громадянства (Росії і Таджикистану), а також Ніколай Гольцев і Христина Пузирьова, що мають громадянство Канади і Росії.

Трійка незаконно експортувала в Росію напівпровідники, інтегральні схеми та інші електронні компоненти подвійного призначення, використовуючи підставні фірми.

Упродовж року злочинна організація зуміла відправити Росії понад 300 партій заборонених товарів на суму близько 10 млн доларів.

Для реалізації схеми зловмисники використали дві зареєстровані в Брукліні юридичні особи – SH Brothers Inc. та SN Electronics Inc. Ці організації незаконно закупили і відправили на мільйони доларів електроніку подвійного призначення від американських виробників кінцевим користувачам у Росії.

Мін'юст США повідомив, що деякі електронні компоненти та інтегральні схеми тієї самої марки, моделі та номера деталі було виявлено в конфіскованих російських збройових платформах та обладнанні радіорозвідки в Україні, зокрема в:

комплексі радіорозвідки «Торн-МДМ»;

комплексі радіоелектронної боротьби РБ-301Б «Борисоглібськ-2»;

легкій багатоцільовій керованій ракеті «Виріб 305-Е»;

бортовому протиракетному комплексі Л370 «Вітебськ»;

вертольотах Ка-52;

безпілотних літальних апаратах «Орлан-10»;

бойових танках Т-72Б3.

Зазначається, що їм уже висунуто обвинувачення в масовому ухиленні від санкцій і схемі експортного контролю.

Гольцев, наприклад, отримував замовлення від російських кінцевих користувачів в оборонному та технологічному комплексах, які прагнули придбати конкретний товар чи деталь у США. Потім він безпосередньо спілкувався з американськими виробниками та дистриб'юторами, зазвичай використовуючи такі псевдоніми, як «Нік Стівенс» або «Джіо Росс». Тоді він і Насріддінов закупляли електронні компоненти в американських виробників та дистриб'юторів під егідою SH Brothers та SN Electronics і організовували відправлення цих виробів у різні місця Брукліна. Далі їх незаконно відправляли різним корпораціям-посередникам, які розташовані в інших країнах (Туреччині, Гонконгу, Індії, Китаї та ОАЕ). Звідти товар переправляли до Росії.

Пузирьова керувала численними банківськими рахунками і проводила фінансові операції в межах цієї схеми. Цю справу розглядає відділ національної безпеки та кіберзлочинності.

До слова, раніше повідомлялося, що суд у Нідерландах присудив 56-річному російському підприємцю 18 місяців ув’язнення й 200 тисяч євро штрафу за постачання в Росію мікросхем в обхід санкцій.