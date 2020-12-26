В Бостоні у лікаря розвинулася важка алергічна реакція після щеплення проти коронавірусу вакциною від компанії Moderna. Про це 26 грудня повідомляє New York Times.

Науковий співробітник геріатричної онкології в Бостонському медичному центрі доктор Хоссейн Садрзаде сказав, що майже відразу після вакцинації у нього виникла алергічна реакція: запаморочення і прискорене серцебиття.

Представник Бостонського медичного центру Девід Кіббі заявив, що Садрзаде дозволили самостійно ввести собі протиалергічний препарат.

Чоловіка доставили у відділення невідкладної допомоги. Зараз його стан стабільний.

Нагадаємо, що 19 грудня Управління з контролю за якістю продуктів та медикаментів США дозволила масове використання вакцини компанії Moderna.

Ще раніше американський регулятор схвалив вакцину компанії Pfizer/BioNTech, щеплення якою почалося 14 грудня.