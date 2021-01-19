Райлі Джун Вільямс викрала ноутбук Ненсі Пелосі

У Пенсільванії (США) заарештували жінку, яка під час заворушень в Капітолії вкрала ноутбук спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі і намагалась продати його в Росію. Про це повідомляє The Hill з посиланням на Міністерство юстиції США.

ФБР про наміри 22-річної Райлі Джун Вільямс повідомили рідні жінки, які впізнали її на відео всередині будівлі Капітолію, і побачили, як вона виносить щось з кабінету Ненсі Пелосі.

У судовому позові повідомляється, що Вільямс збиралася продати вкрадений ноутбук в Росію другові, який потім віддав би його СЗР (Службі зовнішньої розвідки РФ), але з якоїсь причини угода зірвалася.

За словами слідчих, ноутбук або все ще перебуває у Вільямс, або вона його знищила.

Поки що Райлі Джун Вільямс інкримінують лише незаконне вторгнення на закриту територію, а також протизаконні дії на території Капітолію.

Нагадаємо, що 7 січня учасники мітингу на підтримку Дональда Трампа прорвали кордон поліції і увірвалися у будівлю Капітолію у Вашингтоні, де Конгрес як раз збирався оголосити результати виборів президента, перемогу на яких отримав Джо Байден.

Тоді Конгрес США змушений був перервати своє засідання, а конгресменів і державних чиновників терміново евакуювали з будівлі.

Нагадаємо, що 7 січня учасники мітингу на підтримку Дональда Трампа прорвали кордон поліції і увірвалися у будівлю Капітолію у Вашингтоні, де Конгрес як раз збирався оголосити результати виборів президента, перемогу на яких отримав Джо Байден.