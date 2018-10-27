В Україні набув чинності закон про рівні права жінок і чоловіків у війську

В Україні набув чинності закон про рівні права жінок і чоловіків на військовій службі у Збройних Силах України та інших військових формуваннях. Документ опублікували в офіційному парламентському виданні 10 днів тому.

Зокрема, якщо раніше у Статуті внутрішньої служби було вказано, що військовослужбовці-жінки, як правило, не призначаються до складу добового наряду, то цей закон встановлює нові правила, відповідно до яких «військовослужбовці до складу добового наряду призначаються з додержанням законодавства з питань охорони материнства та дитинства». Таке формулювання пояснили дотриманням ст. 24 Конституції, за якою рівність прав жінки і чоловіка забезпечується, зокрема, зі створенням умов, що дають можливість поєднувати працю із материнством, а також включно з наданням оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.

У закон про військову службу ввели норму, відповідно до якої жінки виконують військовий обов'язок на рівних засадах із чоловіками (за винятком випадків, передбачених законодавством з питань охорони материнства та дитинства), що включає прийняття за контрактом та призов на військову службу, проходження військової служби, проходження служби у військовому резерві, виконання військового обов'язку в запасі та дотримання правил військового обліку.

Закон також вилучає згадки про обмеження віку служби для жінок тільки до 40 років – як за призовом, так і за контрактом. Натомість, як і чоловікам, дозволяється служити до граничного віку перебування на військовій службі (а це до 45 років для рядових і сержантів, і до 60 років – для військовослужбовців вищого офіцерського складу).

Раніше військовозобов'язані жінки зараховувалися до запасу другого розряду без врахування присвоєних їм військових звань, внаслідок чого всіх жінок переводили у відставку в одному віці. Окрім того, попереднє законодавство визначало, що граничний вік перебування жінок у запасі – 50 років, а чоловіків – 65 років. Через це жінки були позбавлені можливості отримувати нові військові звання, а в подальшому – отримувати потенційно вищі пенсії. Новий закон прибрав відповідні обмеження для жінок, пише «112 Україна».

За новими правилами, від проходження зборів звільняються не усі жінки, як раніше, а лише вагітні.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила цей закон у вересні, а у жовтні його підписав президент.

Зазначимо, за останніми даними, у Збройних силах України служать 55 тисяч жінок, понад 6 тис. з них є учасницями бойових дій на Донбасі.