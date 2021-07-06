Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) почала підготовку українських студентів-медиків та інтернів для залучення їх до процесу вакцинації від коронавірусу, повідомило у вівторок, 6 липня, бюро ВООЗ в Україні. Фахівці ВООЗ вже розпочали тренінги для викладачів медичних навчальних закладів, щоб до вакцинації залучити студентів четвертих і п’ятих курсів.

«В Україні, як і в усьому світі, ситуація щодо постачання вакцин проти Covid-19 постійно змінюється. Українська система охорони здоров’я задіяна на повну потужність. Тому лікарі потребують допомоги старших студентів-медиків і лікарів-інтернів, які разом з ними проводитимуть щеплення, принаймні у великих центрах вакцинації, щоб у лікарів було більше часу для виконання своїх основних функцій, адже інші хвороби нікуди не ділися», – наголосив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

У ВООЗ зазначили, що в перший тиждень проведуть чотири дводенні тренінги для приблизно 100 викладачів. Вони стосуватимуться інформації про всі вакцини, які використовуються в Україні та будуть використовуватися в майбутньому, зокрема про вакцину Moderna.

У Міністерстві охорони здоров’я раніше розповіли, що наприкінці липня — на початку серпня в Україні розпочнеться останній, п’ятий етап вакцинації населення від коронавірусу. Тоді щеплення робитимуть усім охочим. На цьому етапі в пункти масової вакцинації прибудуть усі доступні в Україні вакцини, зокрема Pfizer.