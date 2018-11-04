В Україні почав діяти спрощений механізм екстрадиції злочинців

У неділю, 4 листопада, в Україні набув чинності закон про спрощення процедури видачі правопорушників. Документ у суботу, 3 листопада, був офіційно оприлюднений виданням «Голос України».

За відповідний законопроект 2 жовтня проголосували 230 народних депутатів. Проектом встановлюється, що тепер рішення про екстрадицію у спрощеному порядку може бути прийнято без обов'язкового проведення екстрадиційної перевірки у повному обсязі. У законопроекті також уточняється, що згідно із законом, передача особи, стосовно якої прийнято рішення про екстрадицію у спрощеному порядку, здійснюється протягом 10 робочих днів з дня повідомлення компетентному органу іноземної держави про зазначене рішення.

Спрощений порядок видачі не застосовується у разі притягнення особи до кримінальної відповідальності чи відбування покарання на території України, якщо є підстави вважати, що видача може суперечити інтересам захисту національної безпеки України або що розшукувана особа є громадянином України.