В Україні створять Громадську раду при штабі з питань поводження з військовополоненими та розширять переговорну групу

Володимир Зеленський доручив створити Громадську раду при Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими та розширити переговорну групу. Про це у четвер, 15 серпня, повідомили у Telegram-каналі Головного управління розвідки міноборони України.

За словами начальника управління української розвідки Кирила Буданова, на Ставці Верховного Головнокомандувача визначили принципи, за якими проводитимуться перемовини з російською стороною щодо звільнення полонених. Зокрема, Україна вимагатиме першочергово повернути важкохворих та важкопоранених військових, а також жінок. Перевагу надаватимуть тим, хто найдовше перебуває у російському полоні. Крім того, з неволі планують повернути цивільних, яких утримують росіяни. Кирило Буданов наголосив, що у російському полоні є люди, яких утримують у неволі близько десяти років.

«Ми будемо також докладати максимум зусиль для повернення цивільних бранців. Зокрема тих, хто перебуває в неволі з 2014 року. Особлива увага – захисникам Маріуполя і, зокрема, тим, хто захищав “Азовсталь”. Також не будемо забувати про кримських татар», – розповів Кирило Буданов.

Начальник ГУР закликав всі громадські організації, які представляють інтереси полонених, подавати заяви для участі у Громадській раді.

Зазначимо, що станом на січень 2024 року, за даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, у російському полоні перебувало щонайменше вісім тис. українців – як цивільних, так і військових. Ці дані підтверджені Міжнародним комітетом Червоного Хреста. Ще десятки тисяч людей мають статус «зниклий безвісти». Наголосимо, що Росія, окрім військових, утримує у полоні журналістів, громадських активістів, а також представників організації ОБСЄ. У лютому 2024 року омбудсмен Дмитро Лубінець, повідомляв, що за неофіційними даними росіяни утримують близько 28 тис. цивільних українців. Крім того, Росія викрала тисячі українських дітей.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що Росія зв’язалась з Україною щодо обміну військовополонених на тлі операції ЗСУ в Курській області.