Працівник білоруського КДБ воював проти України на Харківщині, а потім на Донеччині, де і потрапив у полон

Український суд засудив до десяти років в’язниці агента Комітету державної безпеки (КДБ) Білорусі. Він потрапив у полон як найманець російської приватної військової компанії «Редут» восени минулого року на Донеччині.

Як повідомила прес-служба СБУ в вівторок, 21 лютого, у лавах окупаційного угруповання білоруський розвідник брав активну участь у бойових діях проти Сил оборони України на Харківському і Краматорському напрямках. Серед його основних завдань був збір розвідданих про зразки іноземного озброєння, які надходять підрозділам ЗСУ від західних партнерів. Крім того, як стверджує СБУ, він намагався розвідати плани можливої участі російських приватних військових компаній у спробах усунення від влади режиму самопроголошеного президента Білорусі Аляксандра Лукашенка.

«Українські захисники захопили ворожого поплічника у полон під час одного з боїв на Донеччині у вересні минулого року. Затриманий одразу намагався видати себе за «рядового» бойовика і тим самим хотів приховати свою приналежність до білоруської спецслужби. Однак співробітники військової контррозвідки СБУ «розкололи» зловмисника і отримали від нього інформацію про поставлені завдання», – наголошується у повідомленні СБУ.

Як свідчать матеріали слідства, найманцем виявився мешканець Мінської області, якого у грудні 2020 року зарахували до складу 2-го антитерористичного відділу КДБ Білорусі на посаду розвідника. Після початку повномасштабного вторгнення він отримав завдання на проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. За легендою він мав діяти під виглядом іноземного найманця, а зібрану розвідувальну інформацію передавати у Мінськ через зв’язкового. Для цього влітку минулого року чоловік прибув до тренувального табору російської ПВК, де пройшов оперативно-бойову підготовку під керівництвом кадрових співробітників російських спецслужб. Потім його перекинули у складі окупаційного угруповання на східний фронт.

На підставі доказів, які зібрала СБУ, суд визнав зловмисника винним у найманстві й засудив його до десяти років ув’язнення.