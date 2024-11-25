Реєстр впроваджують у два етапи

В Україні у понеділок, 25 листопада, розпочали авторизацію ветлікарів на Єдиному державному реєстрі домашніх тварин. Згодом на платформі розпочнеться реєстрація котів, собак і тхорів. Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства.

Єдиний державний реєстр домашніх тварин запустили на платформі «Дія.Engine», там зберігатимуть дані про котів, собак і тхорів:

кличка і опис тварини,

інформація про вакцинацію та біостерилізацію,

контакти власників або утримувачів,

інші суттєві для здоров’я тварини дані.

«Проєкт покликаний допомогти ефективніше запобігати поширенню небезпечних хвороб, гармонізувати українське законодавство щодо поводження з тваринами з європейським, а також формувати культуру відповідальних власників, які належно піклуються про своїх улюбленців», – йдеться у повідомленні Міністерства.

Реєстр впроваджують у два етапи. Першим кроком стане залучення ветеринарних клінік і лікарів до роботи з платформою.

Покрокова інструкція, як авторизуватися:

подати заявку до Держпродспоживслужби. Для цього керівник закладу ветеринарної медицини заповнює заяву у кабінеті в реєстрі – це забирає не більше 30 хвилин. Держпродспоживслужба має перевірити дані у заяві впродовж 10 робочих днів, погодити чи відхилити заяву та надіслати сповіщення про результат розгляду на електронну пошту.

Після авторизації керівник ветеринарного закладу зможе внести на платформі дані про ветеринарних лікарів, які безпосередньо реєструватимуть чотирилапих пацієнтів у реєстрі. Після цього ветлікарі мають зайти до своїх кабінетів на платформі та дозаповнити особисті дані.

Після успішної авторизації ветеринарний заклад буде готовий розпочати реєстрацію домашніх тварин разом з офіційним стартом другого етапу запуску реєстру.

«Функціонування Єдиного державного реєстру домашніх тварин сприятиме підвищенню рівня відповідального утримання тварин в Україні. Хоча реєстрація є добровільною, після старту кампанії з реєстрації тварин ми заохочуватимемо власників скористатися можливістю внести своїх улюбленців до реєстру та за потреби провести ідентифікацію. Це не тільки підвищує шанси на повернення загублених тварин додому, але й допомагає державі краще розуміти епізоотичну ситуацію та планувати профілактичні заходи», – зазначив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.

Нагадаємо, у 2021 році в Україні посилили кримінальну та адміністративну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Хоч законодавство й раніше передбачало заборону знущання з тварин, однак ці заборони не були детально прописані, й штрафи для порушників були переважно незначними.