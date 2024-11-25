В Україні запустили Єдиний державний реєстр домашніх тварин
Проєкт допоможе ефективніше запобігати поширенню небезпечних хвороб
В Україні у понеділок, 25 листопада, розпочали авторизацію ветлікарів на Єдиному державному реєстрі домашніх тварин. Згодом на платформі розпочнеться реєстрація котів, собак і тхорів. Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства.
Єдиний державний реєстр домашніх тварин запустили на платформі «Дія.Engine», там зберігатимуть дані про котів, собак і тхорів:
- кличка і опис тварини,
- інформація про вакцинацію та біостерилізацію,
- контакти власників або утримувачів,
- інші суттєві для здоров’я тварини дані.
«Проєкт покликаний допомогти ефективніше запобігати поширенню небезпечних хвороб, гармонізувати українське законодавство щодо поводження з тваринами з європейським, а також формувати культуру відповідальних власників, які належно піклуються про своїх улюбленців», – йдеться у повідомленні Міністерства.
Реєстр впроваджують у два етапи. Першим кроком стане залучення ветеринарних клінік і лікарів до роботи з платформою.
Покрокова інструкція, як авторизуватися:
- подати заявку до Держпродспоживслужби. Для цього керівник закладу ветеринарної медицини заповнює заяву у кабінеті в реєстрі – це забирає не більше 30 хвилин. Держпродспоживслужба має перевірити дані у заяві впродовж 10 робочих днів, погодити чи відхилити заяву та надіслати сповіщення про результат розгляду на електронну пошту.
- Після авторизації керівник ветеринарного закладу зможе внести на платформі дані про ветеринарних лікарів, які безпосередньо реєструватимуть чотирилапих пацієнтів у реєстрі. Після цього ветлікарі мають зайти до своїх кабінетів на платформі та дозаповнити особисті дані.
- Після успішної авторизації ветеринарний заклад буде готовий розпочати реєстрацію домашніх тварин разом з офіційним стартом другого етапу запуску реєстру.
«Функціонування Єдиного державного реєстру домашніх тварин сприятиме підвищенню рівня відповідального утримання тварин в Україні. Хоча реєстрація є добровільною, після старту кампанії з реєстрації тварин ми заохочуватимемо власників скористатися можливістю внести своїх улюбленців до реєстру та за потреби провести ідентифікацію. Це не тільки підвищує шанси на повернення загублених тварин додому, але й допомагає державі краще розуміти епізоотичну ситуацію та планувати профілактичні заходи», – зазначив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.
Нагадаємо, у 2021 році в Україні посилили кримінальну та адміністративну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Хоч законодавство й раніше передбачало заборону знущання з тварин, однак ці заборони не були детально прописані, й штрафи для порушників були переважно незначними.