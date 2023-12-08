Українські правоохоронці вже зареєстрували понад 111 990 випадків воєнних злочинів. Про це під час міжнародної конференції заявив генпрокурор Андрій Костін, передає «Укрінформ».

«Щодо зареєстрованих воєнних злочинів, то на сьогоднішній ранок ця цифра складає понад 111990 зареєстрованих випадків воєнних злочинів. І ця цифра не є повною», – сказав Костін.

За його словами, в Офісі генпрокурора переконані, що всі ці злочини – це частина спланованої політики РФ зі знищення українців.

«Наше головне завдання – задокументувати кожен злочин і встановити патерни та командні ланцюжки, аби притягнути до відповідальності не лише виконавців, але і організаторів. Ці докази можуть бути потім передані як до МКС, до міжнародних інституцій, так і до країн-партнерів тощо», – зазначив генпрокурор.

Тому українські правоохоронці документують всі злочини, вчинені під час російської агресії, відповідно до найновіших міжнародних стандартів, заявив очільник ОГП.

Він розповів, що Офіс генпрокурора створив 9 спеціалізованих підрозділів щодо розслідування воєнних злочинів, а також спеціалізовані підрозділи щодо розслідування воєнних злочинів сексуального насильства під час конфлікту і злочинів проти довкілля.

«До речі, Україна є першою у світі, яка розслідує злочини проти навколишнього природного середовища як воєнні злочини. І ми є першими, хто розслідує кібератаки як воєнні злочини. Цього ніхто не робив до нас», – наголосив Костін.

Окремо він відзначив, що співпраця ОГП із Міжнародним кримінальним судом наразі триває і стає з часом дедалі міцнішою.