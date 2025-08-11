Україна повернула з окупації 14-річну дівчинку за день до того, як її мали примусово відправити до російського інтернату. Про це повідомили у понеділок, 11 серпня, на сторінці Bring Kids Back UA.

Відомо, що 14-річна Анна жила разом з бабусею та старшою сестрою на півдні України, і після початку повномасштабної війни їхнє село опинилося в окупації.

Батько дівчинки пішов воювати, однак загинув у перші місяці. Зазначають, що російські органи опіки відкрито тиснули на родину, зокрема, дівчинці погрожували, залякували тим, що вона ніколи не побачить рідних.

«Як донька українського військового, вона була під особливим наглядом окупаційної влади», – йдеться у повідомленні.

Втечу Анни до України планували понад десять місяців.

«У липні 2025 року стало відомо, що Аню от-от заберуть до російського інтернату, тож треба було діяти швидко. Був лише один день, щоб оформити документи та спланувати безпечний маршрут. І головне – допомогти дитині повірити, що втеча можлива», – зазначають у Bring Kids Back UA.

Усю дорогу дівчинка боялася, що її знайдуть і вона не встигне виїхати та все ж дитина зустрілася зі своєю бабусею по татовій лінії на вільній від окупантів території України.

Нагадаємо, наприкінці липня кіберфахівці ГУР отримали доступ до серверів так званого уряду Криму, де знайшли докази масового викрадення українських дітей із тимчасово окупованих територій.