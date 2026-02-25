Трамп під час виступу в Конгресі

24 лютого президент США Дональд Трамп виступив з промовою «Про становище країни» перед обома палатами Конгресу США. Промова, яка тривала майже дві години, стосувалася здебільшого внутрішньої політики країни. Під час неї Трамп тричі коротко згадав про Україну.

Дональд Трамп виступив з промовою, яку називають найважливішим виступом за обидві його каденції. Він виступив перед Конгресом у рік проміжних виборів, які можуть повністю змінити політичний розклад в обидвох палатах.

Під час своєї промови Трамп заявив, що отримав країну «у кризі та з відкритими кордонами», але за рік вдалося досягти «найбільшої трансформації за століття». Президент США розповів про жорстоку боротьбу з нелегальними мігрантами та їхні депортації.

«Ми депортуємо незаконних мігрантів з нашої країни геть до дідька, ми не хочемо їх», – сказав Трамп.

Він заявив, що попередня адміністрація допустила «найгіршу інфляцію за роки», але його команда змогла опустити її до 2%, так само як ціни на пальне та ставки за іпотекою. Крім того, Трамп стверджує, що досяг угод про інвестиції у США на 18 млрд доларів. Крім того, американський президент згадав запровадження додаткових мит на імпорт та засудив рішення Верховного суду скасувати їх.

Традиційно Трамп розкритикував Демократичну партію, звинувативши її в припиненні фінансування міністерства внутрішньої безпеки, а також нібито в шахрайстві. За словами Дональда Трампа, демократи начебто не хочуть голосувати за вимогу показувати документ виборця і доказ громадянства під час виборів, тому що «вони можуть виграти тільки шахрайством».

«Це мав бути мій третій президентський термін. Дивні речі трапляються», – заявив Трамп.

Лише через півтори години промови Трамп вперше згадав Україну. Це відбулося, коли американський президент розповідав про історію української біженки Ірини Заруцької, яку вбив рецидивіст у Шарлотті. Трамп зазначив, що дівчина втекла до США «через брутальну війну, яка роздирає країну».

Також Дональд Трамп згадав про операцію з викрадення венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро та прокоментував боротьбу США з іранським ядерним виробництвом. Він заявив, що «не дозволить Ірану мати ядерну зброю», оскільки ця країна – «спонсор тероризму №1 у світі».

Після того Трамп згадав про Україну, коли розповідав про «вісім закінчених війн» під час його перебування на посаді.

«Ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб припинити дев'яту війну, вбивства і різанину між Росією й Україною, де щомісяця гине 25 тис. солдатів, війну, якої ніколи б не сталося, якби я був президентом», – сказав Трамп.

Крім того, Дональд Трамп нагадав, що США продають зброю країнам НАТО для України в межах програми PURL. Більше про Україну в річницю повномасштабного вторгнення Трамп не згадував.

Промова Дональда Трампа тривала 1 годину та 50 хвилин. За даними CNN, це найдовша президентська промова перед Конгресом в історії – Трамп побив рекорд експрезидента США Білла Клінтона, який виступав з останньою промовою за своєї каденції у 2001 році.