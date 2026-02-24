Жертвами хакерів стали компанії Зіновія Козицького «Західнадрасервіс» та «Енергопарк “Яворів”»

Слідчий суддя Личаківського суду арештував частину грошей, викрадених із рахунків компаній «Західнадрасервіс» та «Енергопарк “Яворів”», а також повернув понад 53,6 млн грн. Про це 24 лютого повідомив Офіс генерального прокурора.

У листопаді хакери втрутилися у систему дистанційного банківського обслуговування «клієнт-банк» ТОВ «Західнадрасервіс» і «Енергопарк ”Яворів”» і вивели з рахунків компаній 78,5 млн грн і 48,7 млн грн відповідно. Гроші виводили кількома десятками платіжних доручень, залучивши сім компаній, 68 ФОПів і 100 карткових рахунків так званих фінансових мулів. Загальна сума збитків становить близько 127,2 млн грн.

23 лютого поліція заочно повідомила підозру 21-річному Денису Ніколаєву, уродженцю Хмельницького, який зараз зареєстрований в окупованому Донецьку, але його точне місце перебування не відоме. Йому інкримінують ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 185, ч. З ст. 209 ККУ. За даними слідства, він переховується в Німеччині. Його планують оголосити в міжнародний розшук.

Слідчим вдалось встановити, що Денис Ніколаєв надіслав в бухгалтерію компаній папку «Документи.zip», при запуску якого на компʼютері встановлювалося шкідливе програмне забезпечення. Це дало можливість втрутитися в систему керування рахунком і виконати платежі від імені компаній. Із загальної суми хакер легалізував 104 млн грн, спрямувавши їх на рахунки підконтрольних організацій і фізосіб. Підозрюваний домовився про купівлю автомобілів Cadillac ats та BMW 320 і перерахував за них близько мільйона гривень. Людей, через яких він виводив гроші, хакер шукав через соцмережі та месенджери.

24 лютого Офіс генпрокурора повідомив, що за рішенням слідчого судді на рахунки, куди виводили гроші «Західнадрасервіс» та «Енергопарк “Яворів”», арештували. Ще частину – 53,6 млн грн – повернули компаніям.

Власником ТОВ «Західнадрасервіс» і ТОВ «Енергопарк “Яворів”» є львівський бізнесмен Зіновій Козицький, батько голови Львівської ОВА Максима Козицького. Він один з найбагатших бізнесменів в Україні. У 2021 році Forbes оцінив його статки у 95 млн доларів. Найбільше його бізнесів зосереджені у енергетиці. Його компанії займаються видобутком нафти і газу. Також він має готельний, медичний та артбізнес.