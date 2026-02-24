Суд залишив апеляційну скаргу архітекторів щодо виселення із Порохової вежі без задоволення
Новини Львова від ZAXID.NET за 24 лютого
0 0
У вівторок, 24 лютого, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- До 1 березня зачинено. Dragon Park через масове отруєння дітей призупиняє роботу, заклад чекає на результати санітарних досліджень.
- Продовжують лікування після теракту. У стаціонарах Першого ТМО залишаються 10 пацієнтів, троє з них – досі у реанімації.
- Апеляція не пройшла. Скарги архітекторів суд не прийняв, Порохова вежа має повернутись обласній раді.
- Чотири роки великої війни. Які акції відбулися у Львові та області.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter