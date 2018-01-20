В уманському парку «Софіївка» на непрацюючому атракціоні загинув підліток

В Національному дендрологічному парку «Софіївка», що розташований поблизу Умані Черкаської області загинув 12-річний підліток, повідомила в понеділок, 22 січня, обласна прокуратура.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею службова недбалість. За повідомленням правоохоронців, смерть настала в результаті нещасного випадку через те, що працівники «Софіївки» не повністю демонтували атракціон Канатна дорога.

Між тим, як з’ясувалося, місцеве видання «Вечірня Умань» ще 20 січня з посиланням на сюжет «Надзвичайнних новин» повідомило, що 12-річний хлопець разом з другом вирішили самостійно погратися на канатній дорозі, яка зараз не працює. Хлопці прив’язалися мотузками до металевих тросів та вирішили з’їхати на них. В якусь мить вони застрягли, а кріплення одного з них почало стискати легені хлопця. Підлітки знизу не могли нічим допомогти та спостерігали, як їх друг задихається. На місце подій приїхали рятувальники, однак хлопець вже помер до того часу.

Іншого хлопця, який також катався на атракціоні, який наразі не працює, відвезли до лікарні. Фізично він не постраждав.