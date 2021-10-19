Вартість проїзду в маршрутках в Ужгороді може зрости до 8 грн

В Ужгороді планують збільшити ціну на проїзд у міському транспорті до 8 грн. Відповідний проект рішення розгляне виконавчий комітет Ужгородської міськради у середу, 20 жовтня.

Проектом рішення, який опублікований на офіційному сайті Ужгородської міськради, пропонується «встановити тариф на перевезення одного пасажира автобусами міського сполучення, що працюють у звичайному режимі руху, у розмірі 8 грн».

Рішення набуде чинності з дня опублікування його у друкованих ЗМІ. Засідання міськвиконкому заплановане на 09:00 середи, 20 жовтня.

На розгляд виконкому, окрім питання про вартість проїзду у маршрутках, виноситься ще один проект рішення, який стосується транспорту: про припинення дії договору на перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті № 18 «Гіпермаркет “Епіцентр” – УжНУ» та призначення конкурсу для перевізників на цей же маршрут.

Нагадаємо, із грудня 2019 року проїзд у міському транспорті в Ужгороді коштує 7 гривень.