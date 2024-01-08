Вартість евакуації – 600-850 грн залежно від типу автомобіля

З понеділка, 8 січня, автівки, що припарковані на вулицях Ужгорода з грубим порушенням ПДР, забиратиме евакуатор. Він відвозитиме авто порушників на штрафмайданчик патрульної поліції.

Як повідомили ZAXID.NET в ужгородській міській раді, евакуатор з краном-маніпулятором на базі вантажівки MA3 місто придбало у 2018 році за понад 2,3 млн грн. Однак у зв’язку з відсутністю відведеного місця для евакуйованих автомобілів техніка не працювала. Тепер авто порушників ПДР евакуйовуватимуть на штрафмайданчик патрульної поліції на вулиці Карпатської України, 10.

«Автомобілі, які суттєво перешкоджають дорожньому руху (заважають проїзду чи перешкоджають руху пішоходів), а водія немає на місці, евакуйовуватимуть. Алгоритм дій наступний: інспектори з паркування складають на водія-порушника постанову, викликають евакуатор, працівники КП КШЕП здійснюють евакуацію авто на штрафмайданчик патрульної поліції», – інформують в управлінні контролю за благоустроєм та дотриманням ПДР Ужгородської міської ради.

У мерії міста нагадують, що штраф за порушення правил паркування складає 340 грн. Вартість евакуації – 600-850 грн залежно від типу автомобіля, а доба тимчасового зберігання авто на штрафмайданчику – 120 грн.