Святослава Герзанича затримали у вересні 2023 року

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо завідувача гінекологічного відділення Ужгородського міського пологового будинку. За інформацією депутата ужгородської міської ради Віталія Глаголи, мова йде про Святослава Герзанича, який 23 вересня 2023 року взяв 400 доларів хабаря за проведення аборту.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 5 січня, лікар взяв хабар, щоб провести штучне переривання вагітності за відсутності належних для цього підстав.

«Попередньо він висловив вимогу щодо надання йому частини від вказаної суми як авансу, а решту – вже після проведення операції», – інформують у прокуратурі.

Правоохоронці додають, що в Україні строк, до якого дозволено проводити штучне переривання вагітності виключно за бажанням жінки, становить 12 тижнів. Для переривання вагітності, строк якої становить від 12 до 22 тижнів, мають бути підстави медичного або немедичного характеру, перелік яких визначений у постанові КМУ.