За словами японських співрозмовників шеф-кухаря, борщ є нібито російською стравою

Шеф-кухарю Євгену Клопотенку відмовили у пропозиції відкрити на території Японії ресторан заклад української кухні. Співрозмовники Клопотенка відмовили йому через те, що у ресторані подаватимуть борщ, що, за переконанням японців, нібито є російською справою.

Про інцидент повідомив у середу, 27 березня, Євген Клопотенко. Він звернувся до японських колег із пропозицією відкрити монозаклад – ресторан, де подають лише одну страву – борщ.

Євгену Клопотенку відмовили відкрити ресторан через те, що в Японії нібито поширена думка, що борщ – російська страва. Через це заклад нібито не буде мати попит.

«Зрозуміло, що люди оминатимуть це місце десятою дорогою, бо притомні японці, на щастя, історично є русофобами. І от, ми наче на одному боці барикад, а виходить якась дурня. І це чудовий приклад глибини руської пропаганди», – прокоментував ситуацію Євген Клопотенко.

Шеф-кухар зазначив, що українцям потрібно більше працювати для розвінчання міфів про кухню України та боротися з російською пропагандою. Євген Клопотенко додав, що випадок з «російським» борщем в Японії є одиничним, оскільки японці активно підтримують Україну у боротьбі з росіянами.