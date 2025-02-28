Володимир Сергієнко назвався політологом і підтримував напад Росії на Україну в шоу пропагандиста Володимира Соловйова

У пʼятницю, 28 лютого, Вищий антикорупційний суд задовольнив позовну заяву Міністерства юстиції та конфіскував у дохід держави частку львівської квартири і бізнесу 53-річного проросійського політолога і письменника Володимира Сергієнка.

Йдеться про блокування активів – 1/2 частки квартири на вул. Медової Печери, 11 у Львові та 50% у статутному капіталі ТОВ «Хелс Каре Україна», що зареєстроване за цією ж адресою. Ці активи конфіскували у власність держави відповідно до п. 1-1 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про санкції». Рішення ВАКС ще можна оскаржити в апеляції впродовж пʼяти днів.

Додамо, що інша половина ТОВ «Хелс Каре Україна» належить львів’янину Валерію Грищуку. Фірма зареєстрована у 2017 році і займається торгівлею парфумерією і косметикою. Валерій Грищук також є головою ГО «Український інститут процесуальної терапії і консультування». У відкритих джерелах немає інформації про такий інститут та про його діяльність. Водночас є згадки про Московський інститут процесуальної терапії та консультування.

Хто такий Володимир Сергієнко

Володимир Сергієнко народився у Львові, проте виїхав з України у 1990-х роках і жив в Німеччині. Він внесений до реєстру державних зрадників, розробленого спільно НАЗК і ГО «Рух Чесно». У 2014 році Володимир Сергієнко підтримував анексію Криму Росією, а з 2016 року назвався політологом і в цій ролі постійно виступав на російських пропагандистських каналах, зокрема у шоу пропагандиста Кремля Володимира Соловйова.

У 2019 році в ефірі програми Соловйова він назвав мешканців Львова «рагулями» та «бидлом» і звинуватив в утисканні російської мови та культури, закликав «похоронити» Львів та розпалював ненависть між заходом та сходом України, підсилював фейк про «радикальних западенців».

У 2023 році РНБО ввела санкції проти Володимира Сергієнка через підтримку ним збройної агресії Росії проти України.

До лютого 2024 року Володимир Сергієнко був помічником депутата Бундестагу від праворадикальної партії AfD Ойгена Шмідта. Німецькі журналісти провели розслідування про зв’язки партії та Сергієнка з ФСБ Росії, а Федеральне відомство з охорони конституції заявило, що підозрює його в діях «від імені російських органів державної влади на шкоду ФРН». Пізніше Володимира Сергієнка позбавили німецького громадянства, яке він отримав у 2022 році.