Підозрюваному Ігору Дем'янчуку дозволили покидати Тернопільщину через те, що він служить в ЗСУ

Апеляційна палата ВАКСу відхили скарги прокурора САП щодо зміни розміру застави двом заступникам начальника Тернопільської ОВА, а для одного посадовця пом'якшила запобіжний захід. Перший заступник начальника ТОВА Ігор Дем'янчук тепер зможе покидати межі Тернопільщини, адже він воює в ЗСУ.

Про відхилення апеляційних скарг прокурора САП Артема Стельмаха повідомило Суспільне. Тернопіль. Правоохоронець просив для двох заступників, яких підозрюють у вимаганні та отриманні хабара, більшого розміру застави, аніж їм було призначено раніше. Зокрема, для Ігора Дем'янчука САП і НАБУ просило 60 діб арешту або заставу у розмірі 10 млн грн, а для Ігора Гайдука – 8 млн грн. Однак судді Апеляційної палати заслухавши усі сторони запобіжний захід для Ігора Гайдука залишили без змін.

Щодо першого заступника начальника Тернопільської ОВА Ігора Дем'янчука, то йому запобіжний захід взагалі пом'якшили. Йому дозволили покидати межі Тернопільщини через те, що він воює в лавах ЗСУ.

Адвокатка Дем'янчука Євгенія Каразейська повідомила, що колишній посадовець у травні перебував на Бахмутському напрямку. У період проходження служби він там отримав травму. Зараз він перебуває у відпустці, але до 12 липня має повернутись до військової частини в Сумську область. На судові засідання Ігор Дем'янчук приїжджатиме з військової частини і з тої області, де вона перебуватиме на той момент. Суд клопотання захисту задовільнив.

Також сьогодні мало б відбутися слухання апеляційної скарги щодо застосування більш суворого запобіжного заходу і для голови Тернопільської облради Михайла Головка, якого теж підозрюють у вимаганні хабара. Під час засідання захист Головка попросив суддів перенести його на 12 липня. Клопотання адвокатів Апеляційна палата ВАКС задовільнила.

НАБУ і САП в понеділок, 26 червня затримали голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка та двох заступників начальника Тернопільської ОВА на вимагання та отриманні хабара від підприємця. Голову облради було затримано одразу після передачі частини коштів. За гроші посадовці обіцяли бізнесмену віддати йому борг з держбюджету за вже виконанні його фірмою ремонти.

26 червня НАБУ оприлюднило відео розмов голови облради та двох чиновників з підприємцем. Вищий антикорупційний суд у середу, 28 червня, обрав запобіжний захід голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку та двом колишнім заступникам начальника Тернопільської ОВА Ігорю Дем'янчуку та Ігорю Гайдуку, яких підозрюють в отриманні хабара від підприємця. Посадовці сплатили грошову заставу у розмірі понад 805 тис. гривень.

Прокурори САП і НАБУ подали апеляцію в Апеляційну палату ВАКС, щоб оскаржити розмір застави. Зокрема, правоохоронці наполягали на тому, щоб Михайлу Головку було призначено 13 млн грн, а двом заступникам по 10 і 8 млн грн застави.