Вищий антикорупційний суд визнав двох колишніх співробітників Державного бюро розслідувань невинуватими у провокації підкупу. На відповідний вирок звернув увагу «Судовий репортер».

За версією слідства, у 2021 році співробітник ДБР зателефонував знайомому і запропонував роботу. Деталі пообіцяв повідомити при зустрічі в Києві. Щоб заохотити співрозмовника надіслав на картку знайомого гроші.

Під час зустрічі в Києві з чоловіком зустрілися двоє ДБРрівців і запропонували допомагати їм в оперативно-розшуковій діяльності, оскільки чоловік добре знав заступника керівника Львівської обласної прокуратури.

Його попросили звернутися до цього прокурора і сказати, що він хоче купити арештовану земельну ділянку. Але прокурор відмовився продати ділянку в обхід законодавства. Аудіозапис розмови чоловік передав ДБР і повідомив у СБУ, що правоохоронці провокували його до підкупу прокурора.

Під контролем СБУ чоловік продовжив спілкуватися зі співробітниками ДБР і за їхніми вказівками просив львівського прокурора дізнатися про стан досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке вели прокурори Шевченківської окружної прокуратури Києва, та ініціювати скасування арешту земельної ділянки.

28 вересня 2021 року чоловік завуальовано запропонував прокуророві 5 тис. доларів за допомогу у скасуванні арешту земельної ділянки. Заступник керівника Львівської обласної прокуратури відмовився від грошей і повідомив про інцидент свого керівника.

18 жовтня працівники ДБР повідомили чоловіку, що знайомому потрібно допомогти скасувати арешт ділянки в Київській області і про це треба попросити львівського прокурора. Заявник отримав 4250 євро, щоб передати прокурору.

Після цього працівникам ДБР повідомили підозру в провокації підкупу і зловживанні впливом (ч. 2 ст. 370, ч. 1 ст. 369-2 ККУ). В суді вже колишні співробітники ДБР провину не визнали. Вони стверджували, що обвинувачення є необґрунтованим, а докази зібрані внаслідок провокацій чоловіка, який постійно за гроші співпрацює з правоохоронними органами. Захист переконував, що справа штучна і є результатом конфлікту між різними правоохоронними органами.

Чоловік, який заявив на працівників ДБР у СБУ, неодноразово брав участь у викритті корупційних злочинів. Відомо про щонайменше сім таких справ за 2014-2020 роки, які схожі між собою. У цьому випадку замість того, щоб подати в ДБР офіційну заяву про злочин, чоловік через спільних знайомих шукав контактів із працівниками відомства.

У суді допитали свідка, який познайомив заявника з працівниками ДБР. Він підтвердив, що той попросив звести його з працівниками ДБР, кажучи, що в нього в прокуратурі вимагають 5 тисяч доларів за якусь земельну ділянку.

Після затримання працівників ДБР чоловік зізнався свідкові, що його змусили це зробити співробітники СБУ і він не мав вибору. Свідок передав у ДБР аудіозапис цієї розмови. Раніше свідок чув, що заявник хотів собі купити квартиру і тому шукав для цього якусь «хорошу справу».

Свідок розповів, що заявник із 1991 року співпрацює з поліцією та СБУ у викритті посадовців у корупції. Так він заробляє собі на життя, бо сам неодноразово розповідав свідку про отримання грошової винагороди за участь у викритті посадовців.

Також свідок розповів тиск на нього. Коли він приїхав до Києва свідчити у Вищому антикорупційному суді, то поселився у готель. У холі до нього підійшли двоє чоловіків і звинуватили його у проплачений свідченнях.

У підсумку суд повністю виправдав працівників ДБР, визнавши, що докази зібрали в результаті провокації. Навіть без урахування провокації суд не знайшов у діях посадовців складу злочину.

У справі був ще третій обвинувачений, який фігурував як пособник. Він був тим знайомим працівників ДБР, якому потрібно було вивести з-під арешту ділянку в Київській області. За матеріалами справи, саме він вручав гроші заявнику для передачі прокурору з Львівської області. У грудні 2023 року цей обвинувачений мобілізувався, тому матеріали щодо нього виділили в окреме провадження, а розгляд справи зупинили.