Апеляційна палата ВАКС скасувала домашній арешт колишнього заступника голови Мінрегіону Василя Лозинського

Апеляційна палата ВАКС скасувала домашній арешт колишнього заступника голови Мінрегіону Василя Лозинського. Натомість його взяли під варту з можливістю вийти під заставу у сумі 50 млн грн. Про це пише прес-служба ВАКС.

Судді розглянули апеляції сторони обвинувачення і сторони захисту. Обвинувачення вважало, що Лозинському обрали мʼякий запобіжний захід, а захист наполягав на тому, що ексзаступник міністра отримав необґрунтовану підозру.

«За результатами розгляду колегія суддів залишила апеляційну скаргу сторони захисту без задоволення та задовольнила апеляційну скаргу прокурора», – зазначили у суді.

Лозинського посадили під арешт на два місяці, як альтернативу йому призначили заставу – 50,2 млн грн. Його взяли під арешт у залі суду.

21 січня співробітники НАБУ затримали заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського. Його підозрюють в отриманні хабаря у розмірі 400 тис. доларів при закупівлі генераторів. Повна сума закупівлі складала 1,8 млрд грн. Наступного дня Лозинського звільнили з посади.

24 січня ВАКС обрав Лозинському запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом. Хоча детектив НАБУ та прокурор САП просили заарештувати Лозинського з альтернативою 50 млн грн застави.

36-річний Василь Лозинський працював спеціалістом відділу міжнародних зв’язків Львівського університету внутрішніх справ. У 2008-2011 роках працював на різних посадах у Міністерстві фінансів, після цього очолював департамент економічного розвитку, торгівлі та промисловості Львівської ОДА.

У 2019 році він став першим заступником тодішнього голови ЛОДА Маркіяна Мальського, а через півроку його призначили першим заступником міністра розвитку громад.

На початку листопада Кабінет міністрів призначив першого заступника міністра розвитку громад і територій Василя Лозинського виконуючим обов’язки міністра після звільнення з цієї посади Олексія Чернишова. Пізніше Кабмін об’єднав міністерства інфраструктури і розвитку громад та територій. Об’єднане міністерство очолив Олександр Кубраков, а Лозинський був призначений його заступником.