Роман Вінтонів закликав відгукнутися свідків інциденту

Українського тележурналіста Романа Вінтоніва, більш відомого як ведучого сатиричного телепроекту «Телебачення Торонто» Майкла Щура, побили незнайомці на самокатах, яким він зробив зауваження про недотримання правил дорожнього руху. Про це повідомив сам журналіст на своїй сторінці у Facebook.

Як розповів Вінтонів, інцидент трапився з ним сьогодні у Києві, на перехресті вулиць Ярославів Вал та Івана Франка, о 13:50-13:55. Переходячи дорогу в журналіста виник конфлікт з двома хлопцями, які їхали на самокатах по велосипедній доріжці, яка перетинає пішохідний перехід.

«Я зупинився, щоб їх пропустити. Бо їхали вони добренько так і, як я бачив, не гальмували. Перший проїхав повз мене. Коли другий порівнявся зі мною, я йому голосно гаркнув: «Пропускай пішоходів», – зазначив він.

У відповіді один хлопець зупинився і після словесної перепалки застосував щодо Вінтоніва газовий балончик, після чого поїхав. Журналісту вдалося наздогнати кривдника та стягнути його з самокату. Після невеликого діалогу незнайомець вдарив Вінтоніва в обличчя.

Хлопці на самокатах втекли, а журналіст пішов шукати, де можна промити очі і ніс, а опісля зателефонував у поліцію, яка щоправда не приїхала. Зрештою, журналіст відвідав відділок поліції, де написав заяву.

«Заява – у поліції. Якщо я зробив щось неправильно, я готовий нести відповідальність», – повідомив журналіст і звернувся до людей, які були свідками інциденту допомогти йому відшукати хлопців на самокатах.