Скеля впала на катери з туристами на озері Фурнаш

Щонайменше семеро людей загинули і ще троє зникли безвісти після того, як на південному сході Бразилії на озері Фурнаш скеля обвалилася на катери з туристами.

За даними місцевих рятувальників, частина скелі обвалилася 8 січня, коли туристи на кількох човнах оглядали водоспад на озері. У соцмережах поширили запис, де видно, як кам'яна брила падає на людей. Про це повідомляє Meduza з посиланням на Reuters.

Постраждали 32 особи, дев'ять із них отримали серйозні травми. Спочатку влада повідомляла, що через подію 20 людей вважаються зниклими безвісти, але потім долю більшості з них вдалося з'ясувати.

Reuters зазначає, що протягом двох тижнів у цьому регіоні йшли дощі, що могло сприяти руйнуванню скелі. Зливи викликали повінь у штаті Мінас-Жерайс і змусили майже 17 тисяч людей покинути свої будинки.