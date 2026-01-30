Смертельна аварія сталася на трасі сполученням Київ – Ковель – Ягодин

Біля міста Сарни Рівненської області сталася ДТП. Автоцистерна на смерть збила 61-річного велосипедиста, який їхав у попутному напрямку. Про це у пʼятницю, 30 січня, повідомила пресслужба поліції області.

Аварія сталася 29 січня близько 17:30 на трасі Київ – Ковель – Ягодин. За даними слідства, 29-річний водій вантажівки Volvo з напівпричепом, завантаженим дизельним паливом, не вибрав безпечної швидкості та дистанції руху і збив велосипедиста.

Від отриманих травм 61-річний житель села Чудель Сарненського району загинув на місці. Водій вантажівки був тверезий.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.