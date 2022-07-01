Верховна Рада створила Тимчасову спеціальну комісію з питань міжнародного права, яка опікуватиметься вдосконаленням законодавства у зв’язку з воєнними злочинами Росії. За постанову «Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань міжнародного гуманітарного та міжнародного кримінального права в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України» проголосували 277 депутатів на засіданні в п’ятницю, 1 липня, повідомив «Укрінформ».

Комісію очолив народний депутат Олександр Бакумов (фракція «Слуга народу»). Окрім нього в комісії працюватимуть ще 14 депутатів.

Серед завдань комісії – розробка законопроекктів з імплементації принципів і норм міжнародного гуманітарного та міжнародного кримінального права, які регулюють поведінку сторін конфлікту та встановлюють відповідальність за вчинення міжнародних злочинів, підготовка висновків і пропозицій щодо проектів загальнодержавних програм з питань дотримання та реалізації норм міжнародного права, а також рекомендації щодо надання згоди на обов'язковість чи денонсацію міжнародних договорів України у цих галузях права.

ТСК має взаємодіяти з Кабінетом міністрів та уповноваженим ВР з прав людини щодо дотримання та захисту прав і свобод людини і громадянина у районі воєнних дій та на тимчасово окупованих територіях (цивільне населення, поранені та хворі, військовополонені тощо).

Нагадаємо, також у п’ятницю Верховна Рада призначила нового уповноваженого з прав людини – ним став народний депутат Дмитро Лубінець.