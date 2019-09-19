Верховна Рада ухвалила закон про перезавантаження влади

Верховна Рада на засіданні в четвер, 19 вересня, ухвалила закон про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади, який дозволить наймати 7% державних службовців за контрактом. За закон проголосували 228 народних депутатів.

Закон передбачає можливість влаштування на державну службу за контрактом, але кількість таких людей буде обмежена 7% від усієї державної служби. Як пояснив депутат від президентської партії «Слуга народу», член комітету з питань організації державної влади і місцевого самоврядування Олександр Корнієнко, це приблизно 14 тис. держслужбовців.

«У нас буде застосовуватися проектний підхід в держслужбі. І для цього потрібні будуть контрактні люди, які на рік-два зможуть [прийти]. Наприклад, що стосується діджиталізації, наприклад, по митниці, я знаю, є великі плани на контрактування», – пояснив депутат, якого процитувала агенція «Інтерфакс-Україна».

Корнієнко, який представляв законопроект під час розгляду його в сесійній залі, зазначив, що закон також розширює підстави для звільнення чиновників категорії «А». «При цьому гарантували їм “золотий парашут” – вони півроку отримуватимуть свою зарплату. І протягом півроку зможуть розраховувати на посаду такого ж рівня», – додав Корнієнко.

Після того, як цей закон набуде чинності, крім категорій, в держслужбі з'являться підкатегорії, які визначить Кабінет Міністрів.

У законі залишилася норма про те, що на держслужбовців поширюється Кодекс законів про працю, на етапі першого читання її хотіли вилучити.