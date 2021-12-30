Верховна Рада залучила науковців до створення законопроектів
В українському парламенті створили науково-консультативну раду
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження щодо створення науково-консультативної ради. Про це він повідомив у четвер, 30 грудня.
За його словами, до ради увійдуть майже 90 авторитетних науковців та практиків у сфері права.
«Академіки, члени-кореспонденти, доктори наук, професори, кандидати наук будуть допомагати у розробці важливих законопроектів», – пояснив голова Верховної Ради.
Спікер зазначив, що члени науково-консультативної ради розроблятимуть концепцію розвитку законодавства та його галузей, а також займатимуться кодифікацією і моніторингом результатів законодавчої діяльності.
За інформацією прес-служби парламенту, науково-консультативну раду очолює голова Верховної Ради України. Заступника голови та вченого секретаря мають обрати більшість членів науково-консультативної ради на першому її засіданні. Також відомо, що члени ради беруть у ній участь на громадських засадах. До її складу також входитимуть судді у відставці.
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