Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження щодо створення науково-консультативної ради. Про це він повідомив у четвер, 30 грудня.

За його словами, до ради увійдуть майже 90 авторитетних науковців та практиків у сфері права.

«Академіки, члени-кореспонденти, доктори наук, професори, кандидати наук будуть допомагати у розробці важливих законопроектів», – пояснив голова Верховної Ради.

Спікер зазначив, що члени науково-консультативної ради розроблятимуть концепцію розвитку законодавства та його галузей, а також займатимуться кодифікацією і моніторингом результатів законодавчої діяльності.

За інформацією прес-служби парламенту, науково-консультативну раду очолює голова Верховної Ради України. Заступника голови та вченого секретаря мають обрати більшість членів науково-консультативної ради на першому її засіданні. Також відомо, що члени ради беруть у ній участь на громадських засадах. До її складу також входитимуть судді у відставці.