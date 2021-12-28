Меморіал» – одна з найстаріших правозахисних організацій у Росії, яка розповідала про злочини радянської системи

Верховний суд Росії у вівторок, 28 грудня, ухвалив рішення про ліквідацію міжнародного товариства «Меморіал». Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Російська прокуратура наполягала, що «Меморіал» систематично порушував закон про іноземних агентів (фізичних та юридичних осіб, які мають фінансування з-за кордону). На підсумковому засіданні представник відомства заявив, що організація «створює брехливий образ СРСР як терористичної держави, реабілітує нацистських злочинців», інформує російський сайт «Дождь».

Натомість правозахисники вважають, що для ліквідації організації не було законних підстав. Сотні російських та іноземних митців, нобелівських лауреатів, журналістів підписали звернення на імʼя президента Росії Володимира Путіна із проханням припинити переслідування організації.

«Суд вирішив: позовну заяву генерального прокурора РФ задовольнити, ліквідувати Міжнародну громадську організацію «Міжнародне історико-просвітницьке, благодійне та правозахисне товариство «Меморіал» та її регіональні відділення та інші структурні організації»”, – оголосила рішення суддя Алла Назарова, яку цитує агентство «Интерфакс».

Голова правління «Меморіалу» Ян Рачинський заявив, що рішення буде оскаржене, а товариство «Меморіал» не може зупинити роботу, оскільки має структури, які не мають юридичної особи. У суді адвокати «Меморіалу» стверджували, що робота групи була корисною для «здоров'я нації». Вони назвали «Меморіал» другом Росії, а не її ворогом, а справу про ліквідацію назвали абсурдною та «орвеллівською».

Серед сайтів, які «Меморіал» не позначав своїм статусом «іноземного агента», була величезна база даних жертв політичних репресій, яку група зібрала за три десятиліття роботи. Команда стверджувала, що виправила усі помилки, тож закриття видатної та шанованої організації через такі технічні помилки було непропорційним.

«Меморіал» – одна з найстаріших правозахисних організацій у Росії. Товариство було створене в січні 1989 року. Його першим головою став лауреат Нобелівської премії миру Андрій Сахаров. Організація понад 30 років досліджувала радянські репресії та створила докладну базу даних з іменами репресованих. «Меморіал» став символом країни, яка відкривається світу та собі, коли Росія почала досліджувати найтемніші глави свого минулого.

Товариство проводить дослідження, займається просвітою та правозахисною діяльністю. Створено загальнодоступні музейні колекції, документальні каталоги, електронні бібліотеки на тему трагічних подій та репресій радянського тоталітарного режиму. За його ініціативою на Лубянській площі в Москві (навпроти споруди КДБ) було встановлено Соловецький камінь у пам’ять жертв радянського терору.

Після 2014 року саме «Меморіал» визнавав утримуваних в неволі в Росії, засуджених українців політв’язнями.