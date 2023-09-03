Організатори планують провести ще два подібні сходження із ветеранами

У суботу, 2 вересня, ветерани війни піднялися на найвищу вершину Верховинського Вододільного хребта – гору Пікуй. Її висота – понад 1400 метрів, що її робить найвищою точкою Львівської області і третьою горою Карпат за висотою серед тисячників. Про це повідомили у Львівській ОВА.

Сезон інклюзивних походів у гори для ветеранів, членів їхніх родин та побратимів розпочали управління туризму та курортів Львівської ОВА спільно з громадським об’єднанням «Veterans go».

Серед ветеранів російсько-української війни, які взяли участь у сходженні, – Сергій Іванов. Він втратив руку у боях під Бахмутом. Зараз чоловік отримує фахову допомогу в одному із реабілітаційних центрів Львівщини. Інший військовослужбовець Євген Бережний піднявся на гору на кріслі «джульєтка». Він втратив ногу, обороняючи Бахмут, а зараз проходить лікування у Трускавці.

«Я родом із Запоріжжя і раніше ніколи не був в горах. На війні з 2015 року. У березні 2022 року підірвався на протитанковій міні під Бахмутом. Зараз проходжу лікування та чекаю на протезування. Сьогодні піднявся на найвищу гору Львівщини, навіть травма не завадила мені зробити це. Вважаю, що потрібно організовувати подібні походи для військових, які проходять лікування. Такі активності допомагають нам швидше реабілітуватись та почуватись краще», – зазначив Євген Бережний.

Разом із захисниками сходили на гору 30 людей. У Львівській ОВА переконані, що таке активне дозвілля сприятиме психологічній реабілітації воїнів та швидшому відновленню їхнього ментального здоров’я. Організатори планують провести ще два подібні сходження із ветеранами.

Супроводжували мандрівників гірська оперативно-рятувальна служба та співробітники Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.