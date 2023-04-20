Інцидент трапився 24 грудня 2022 року у Києві

Відомого львівського стронгмена Павла Наконечного звинуватили у хуліганстві. Про це ZAXID.NET стало відомо від потерпілого киянина Дмитра, прізвище якого не розголошуємо з міркувань безпеки. Чоловік розповів, що напередодні Нового року у Києві Павло Наконечний пошкодив його авто: розбив дзеркало та дверну ручку. Також Дмитро надіслав редакції відео інциденту, зняте на реєстратор, і результат пошкоджень.

Як розповів ZAXID.NET потерпілий, 24 грудня 2022 року він їхав своїм авто Škoda Oсtavia по вул. Ушинського і поруч з лівого боку рухався автомобіль Mazda CX-9 із номерним знаком ВС9517МС сірого кольору і згодом почав витісняти його, намагаючись вклинитись у його смугу руху попереду. Дмитро спершу не пропускав автівку, однак згодом таки пропустив, але посигналив і поморгав фарами. Після цього із автівки Mazda CX-9 вийшов високий молодик міцної статури.

«Далі він виходить з машини, б’є дзеркало і ламає ручку [дверцят]. Я так розумію, що він хотів мене дістати. В нього ще щось було в руках. Але я не знаю, що саме. Далі він сів у машину та поїхав», – розповів ZAXID.NET потерпілий.

Дмитро стверджує, що його автівку пошкодив відомий львівський стронгмен Павло Наконечний.

Після інциденту потерпілий одразу ж викликав поліцію, яка скерувала його у Солом’янське управління поліції, де він написав заяву.

«Спершу мою справу доручили дільничому. Адже у відділку не відкрили кримінальну справу, зазначивши, що це цивільно-правові відносини. Я звернувся зі скаргою в прокуратуру і домігся відкриття кримінальної справи», – розповів потерпілий.

Але, як зазначає киянин, згодом слідча закрила справу, пояснюючи це відсутністю складу злочину. Однак Дмитро знову подав скаргу в прокуратуру і домігся поновлення досудового розслідування, тож воно зараз триває. Зазначимо, досудове розслідування триває за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство).

Чоловік вирішив надати розголосу цій справі, адже вважає, що слідство навмисно затягується і справу намагаються «зам'яти».

«Я вважаю, що він купив справу, в мене є неофіційна інформація, що його знайшли. Хоча в кримінальній справі в мене написано, що його не знайшли», – зазначив потерпілий.

ZAXID.NET зателефонував до Павла Наконечного, 26-річний спортсмен не підтвердив і не спростував свою участь в інциденті, зазначивши, що не розуміє про що йдеться. Далі зв’язок перервався. На повторний дзвінок львівський стронгмен вже не відповів.

Додамо, що 26-річний уродженець Львова Павло Наконечний з 14 років почав тренування із залізом. Зокрема, 2014 року українець став чемпіоном світу серед юніорів з пауерліфтингу. 2017-го Павло сильно додав у становій тязі і встановив світовий рекорд, піднявши 355,5 кілограма, випередивши тодішнього фаворита британця Люка Річардсона (337,5 кг). Крім того, на чемпіонаті світу WRPF Павло Наконечний при спробі потягнути 415 кг отримав травму біцепса, але навіть це не завадило українцю стати чемпіоном і взяти головний приз — автомобіль Subaru. У 2022 році Павло Наконечний на турнірі Giants Live Strongman у шотландському Глазго встановив світовий рекорд у піднятті 350-кілограмового грифа Акселя. Силач зумів підняти снаряд 11 разів. Павло Наконечний має прізвисько Гігант, зріст атлета — 193 см.