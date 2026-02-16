Від проходження огляду на стан сп'яніння водійка відмовилася

Вихователька дитячого садочку в селі Жизномир Бучацької громади скоїла ДТП напідпитку, а потім пропонувала поліцейським 200 доларів хабаря, аби вони не притягували її до відповідальності. У суді Марія Ліханова визнала провину і розповіла, що вночі поспішала на авто до аптеки, оскільки в дитини піднялася температура.

Інцидент з вихователькою дошкільного закладу трапився 13 січня 2026 року. Близько опівночі до патрульних надійшов виклик про те, що в Бучачі на вул. Галицькій водій автомобіля ВАЗ 21093 в’їхав в огорожу приватного будинку. Приїхавши на виклик, правоохоронці побачили, що водійка на швидкості не впоралася з керуванням і врізалася в огорожу.

Як зазначається у вироку Бучацького районного суду від 10 лютого, під час спілкування із водійкою поліцейські помітили різкий запах алкоголю і запропонували Марії Ліхановій пройти тест на алкогольне сп’яніння. Обвинувачена відмовилася. Також водійка заперечно відреагувала на пропозицію поїхати в лікарню і там здати аналіз крові на встановлення алкоголю в організмі.

Щоб уникнути відповідальності та щоб поліцейські її відпустили, Марія Ліханова запропонувала хабаря в сумі 200 доларів – по 100 доларів кожному правоохоронцю. Поліцейські попередили її, що за такі дії їй загрожує кримінальна відповідальність, однак жінка все одно наполягала на хабарі.

У суді обвинувачена визнала провину та повідомила, що того вечора у її дитини піднялася температура та почалось висипання, схоже на вітрянку, тому вона сіла за кермо, щоб поїхати в аптеку та придбати ліки. Жінка не впоралась з керуванням, оскільки дорога була слизькою. Коли на місце пригоди приїхали працівники поліції і запропонували пройти тест на алкоголь, обвинувачена відмовилася, але не розуміла, що за таку відмову на неї можуть скласти протокол за водіння напідпитку. Гроші поліцейським запропонувала, бо хотіла пошвидше повернутися додому, де на неї чекали діти.

У Бучацькому районному суді жінку визнали винною у пропонуванні хабарі службовій особі та присудили штраф в розмірі 17 тис. грн. Окрім того, згідно з даними судового реєстру, 12 лютого відбулися ще два суди щодо Марії Ліханової. Зокрема, у справі про керування авто напідпитку та скоєння ДТП без постраждалих. Наразі ці ухвали Бучацького районного суду ще не оприлюдненні.