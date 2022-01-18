Машина врізалася у бетонний місток і перекинулася на дах

Тячівський райсуд призначив місцевій виховательці дитсадка 3 роки позбавлення волі та виплату понад 1,1 млн грн компенсації за смертельну ДТП у селі Красна. У жовтні 2020-го нетвереза Етелла М. за кермом Lada Priora зіткнулася із бетонним містком, внаслідок чого авто перекинулося на дах. У ДТП загинула подруга виховательки, 42-річна мешканка села Красна. Саму водійку та 20-річного пасажира автомобіля госпіталізували до лікарні. Родичі відсудили у водійки понад 1,1 млн грн за смерть 42-річної жінки, найбільші суми (по 250 тис. грн) отримають четверо дітей загиблої.

Як зазначається у вироку Тячівського районного суду, 15 жовтня 2020 року вихователька дитсадка села Красна Етелла М. у нетверезому стані перебувала за кермом Lada Priora та потрапила у ДТП: машина з водійкою і двома пасажирами зіткнулася із бетонним містком і перекинулася на дах. Внаслідок аварії загинула 42-річна мешканка села Красна.

«Етелла М. проявила неуважність до дорожньої обстановки, не вибрала безпечної швидкості руху, не впоралася з керуванням, допустила виїзд автомобіля за межі проїзної частини дороги вліво по ходу руху та зіткнення з містком над канавою, внаслідок чого автомобіль перекинувся на дах, в результаті чого пасажирка отримала тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили її смерть», – зазначається у вироку суду.

Під час суду Етелла М. свою вину визнала повністю та пояснила, що того дня зателефонувала своїй подрузі, щоб зустрітися та поспілкуватися. Жінки побачилися у селищі Дубове, у магазині, де працювала загибла, вживали спиртне. Потім їздили в кілька місць і вирішили проїхатися в Усть-Чорну, було вже після опівночі. Як саме сталася аварія, обвинувачена не пам’ятала. Поліція, повідомляючи про цю ДТП, зазначала, що у салоні Lada Priora перебували 20-річний чоловік, 25-річна жінка (обоє – мешканці Дубового), а також 42-річна мешканка села Красна, яка загинула внаслідок аварії. Правоохоронці встановлювали, хто саме перебував за кермом машини.

Судова експертиза підтвердила, що смерть потерпілої настала від травм, отриманих внаслідок аварії. «Тілесні ушкодження могли бути спричинені в результаті дії твердих тупих та тупогранних предметів, цілком можливо при ударі головою та передньою поверхнею шиї у виступаючі частини салону Lada Priora», – зазначалося у висновку судмедекспертів. У крові загиблої виявлено 2,04 проміле алкоголю, що перевищує норму у більше ніж 10 разів.

Сестра загиблої у суді підтвердила, що обвинувачена телефонувала її сестрі та запрошувала випити вино, зазначила, що про смертельну аварію дізналася наступного дня після ДТП. Сестра загиблої попросила зобов’язати обвинувачену сплатити 150 тис. грн витрат на похорони, пам’ятник, обряд сорокового дня та роковини, а також 500 тис. грн моральної шкоди. Сума, на її думку, включає те, що вона змушена виховувати не тільки своїх дітей, а й сина сестри.

Мати загиблої під час судового засідання зазначила, що постійно перебуває у неспокійному стані та переживанні, не може ходити через місце, де сталася ДТП, її життя порушилося. Жінка попросила стягнути з обвинуваченої півмільйона гривень моральної шкоди.

У суді син загиблої сказав, що після смерті найдорожчої людини він отримав нервовий стрес, перебуває у неспокійному стані, переживанні, попросив 300 тис. грн моральної компенсації.

Суддя Тячівського районного суду Володимир Гримут визнав виховательку дитсадка винною за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення ПДР особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілої) та призначив їй 3 роки тюрми з позбавленням права керувати автомобілями на 2 роки.

Крім того, суддя, врахувавши матеріальний стан обвинуваченої, відсутність у неї значних статків, зобов’язав виплатити родичам загиблої понад 1,1 млн грн моральної компенсації. Четверо дітей загиблої, згідно з рішенням суду, повинні отримати по 250 тис. грн, матір 80 тис. грн, а сестра – 50 тис. грн моральної компенсації. Обвинувачена може оскаржити вирок протягом 30 днів.