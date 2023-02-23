Затриманим виявився 41-річний місцевий житель, якого раніше вже притягували до кримінальної відповідальності

У Новояворівську Львівської області поліцейські затримали зловмисника під час спроби обікрасти квартиру. Про підозрілого чоловіка, який проник у помешкання через вікно, правоохоронців повідомив перехожий.

Як розповіли в поліції Львівської області, інцидент трапився в середу ввечері, 22 лютого. Мешканець Новояворівська помітив як невідомий чоловік намагається через вікно проникнути у квартиру одного з будинків. Перехожий негайно повідомив про це у поліцію.

«Протягом лічених хвилин на місце події прибула слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Яворівського районного відділу поліції. Правоохоронці затримали зловмисника у помешканні в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час вчинення крадіжки», – повідомляють деталі в поліції Львівщини.

Затриманим виявився 41-річний місцевий житель, якого раніше вже притягували до кримінальної відповідальності.

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.15 ч.4 ст.185 (замах на крадіжку) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

Правоохоронці нагадують, що в умовах воєнного стану за скоєння крадіжки, грабежу, розбою, вимагання, а також за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, передбачені максимальні покарання.