Рівненський міський суд виніс вирок Оганесу Суріковичу за умисне нанесення тяжкого тілесного ушкодження. Обвинувачений вдарив ножем у грудну клітку чоловіка, з яким конфліктував. За це йому призначили йому два роки іспитового терміну.

Як йдеться у вироку суду від 8 квітня, інцидент стався ввечері 27 вересня 2020 року. Громадянин Вірменії Оганес Сурікович, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, почав сперечатися на проїзній частині з компанією чоловіків. Під час конфлікту він дістав ніж і вдарив клинком у груди місцевого жителя.

«Потерпілий отримав травми, що відносяться до категорії тяжких тілесних ушкоджень за ознакою небезпеки для життя», – повідомляють у суді.

Обвинувачений визнав свою вину і щиро розкаявся. Пояснив суду, що завдані збитки відшкодував повністю. Водночас потерпілий підтвердив слова Оганеса Суріковича й просив суд не позбавляти останнього волі.

Суддя Микола Бердій визнав вірменина винним за ч.1 ст.121 ККУ (нанесення тяжких тілесних ушкоджень) й призначив йому два роки іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.