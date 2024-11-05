Суддя з Київщини під виглядом відрядження поїхав у круїз Карибськими островами

У вівторок, 5 листопада, Вища рада правосуддя звільнила Володимира Сердинського з посади судді Броварського міського районного суду Київської області. Про це повідомила пресслужба ВРП.

Зазначається, що суддю звільнили за вчинення істотного дисциплінарного проступку (ст. 126 Конституції України).

«Рішення ВРП про звільнення судді з посади не є рішенням притягнення його до дисциплінарної відповідальності (…) тому, по суті, таке рішення є кадровим», – ідеться в повідомленні.

У чому обвинувачують суддю Броварського міськрайонного суду

У вересні 2023 року НАБУ разом зі САП та СБУ викрили суддю Броварського міського районного суду Володимира Сердинського на одержанні частини хабаря у 3 тис. доларів. За даними правоохоронців, суддя вимагав 4 тис. доларів хабаря за ухвалення рішення на користь однієї зі сторін у цивільній справі.

У липні 2024 року Служба безпеки повідомила, що обвинувачений у хабарництві суддя Броварського міськрайонного суду Київської області отримав підозру у незаконному виїзді за кордон під виглядом відрядження.

Суддя залучив знайомого юриста, який допоміг Сердинському підробити документи для виїзду в круїз на Карибські острови у 2023 році. При перетині кордону суддя показав підроблений лист-запрошення для участі у конференції з питань допомоги переселенцям, сім’ям з дітьми та дітям-сиротам з України в ЄС, попри те жодних подібних заходів у згаданій країні тоді не проводили.

У жовтні 2024 року Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою судді Володимира Сердинського, а згодом відсторонила його від здійснення правосуддя.