Хоча вони здатні розмовляти, вони рідко кричать та не так, як великі папуги

Птахи можуть бути чудовими компаньйонами, але їхнє гучне щебетання не всім до вподоби – особливо у квартирах з тонкими стінами. The Spruce Pets розповідає про 8 найспокійніших птахів, які не створюють багато шуму та мають тихі голоси.

Зяблик

Зяблики – крихітні пташки з тихими голосами, що робить їх чудовим варіантом для тих, хто хоче завести тиху пташку. Вони, як правило, видають приємне цвірінькання і пищання протягом дня, і навіть невелика зграйка цих птахів має відносно низький рівень шуму. Хоча зяблики, як правило, є безпечними для людини птахами, вони воліють ділити свій простір з товаришами по зграї. Вони потребують вольєра, в якому можуть літати, оскільки це, як правило, їхній єдиний простір для фізичних вправ.

Канарка

Як і інші представники родини в'юркових, канарки погано переносять контакт з людиною і потребують просторої клітки для польотів. Крім того, ці птахи відносно відлюдькуваті та можуть битися, якщо їх утримувати в одній клітці. Хоча самці канарок відомі своїми мелодійними піснями, їхній невеликий розмір зводить їхню гучність до мінімуму.

Хвилястий папуга

Хвилясті папуги мають дивовижну здатність вчитися розмовляти, як і їхні великі родичі. Хоча хвилясті папужки люблять теревенити протягом дня, вони фізично не можуть кричати так, як це роблять великі птахи. Ці розумні, грайливі птахи можуть бути дуже товариськими зі своїми господарями. Вони потребують різноманітних іграшок, щоб їх розважати, а також принаймні кілька годин щоденних фізичних вправ поза кліткою.

Маленький папуга

Як і хвилясті папужки, крихітні папуги не здатні кричати, наприклад, як какаду. Їхнє м'яке щебетання та цвірінькання навряд чи здатне потривожити навіть найчутливіші вуха. Попри те, що вони маленькі, ці птахи сповнені енергії та завзяття, тому вони потребують щоденного догляду та взаємодії з власниками, щоб залишатися ручними. те, що вони маленькі, ці птахи сповнені енергії та завзяття. Вони потребують щоденного догляду та взаємодії з доглядачами, щоб залишатися ручними. Видів маленьких папуг безліч, включаючи роди Forpus, Nannopsittaca та Touit.

Какаду

Якщо ви шукаєте домашнього улюбленця, трохи більшого за зяблика або хвилястого папугу, зверніть увагу на какаду. Вони можуть бути голосистими, але їхнє цвірінькання рідко досягає дратівливого рівня, особливо у порівнянні з більшими птахами. Вони також досить вправно вчаться свистіти та імітувати різні звуки.

Сенегальський папуга

Сенегальські папуги схильні до спокійної, тихої поведінки. Хоча вони здатні розмовляти, вони рідко кричать та не так, як великі папуги. Вони також, як правило, задовольняються спілкуванням зі своїми господарями, але їм також потрібні іграшки та активність.

Папуга Бурка

Ці папуги відомі своєю тихою та лагідною поведінкою. Вони, як правило, найбільш активні та балакучі рано вранці та в сутінках, проте рівень шуму буде все ще низьким у порівнянні з іншими папугами.

Голуб

Голуби можуть бути милими та ніжними домашніми птахами, адже вони не галасливі та не вимагають багато уваги, як деякі папуги. Ці птахи відомі своїм приємним воркуванням, проте деяких людей може дратувати те, що вони рідко припиняють воркувати.