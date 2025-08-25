Шабунін заявив, що слідчі злили дані з телефону його дружини телеграм-каналам

Засновник Центру протидії корупції Віталій Шабунін у понеділок, 25 серпня, заявив, що слідчі злили дані з вилученого телефону його дружини.

Шабунін розповів, медіа опублікували інформацію про те, що він має маєток у США вартістю понад 1 млн доларів. Та він заявив, що не володіє такою нерухомістю.

У дописі Шабунін повідомив, що його діти та дружина два місяці жили як біженці в американської родини в місті Берлінгтон. За його словами, дружина ніде не публікувала фото звідти, однак у телеграм-каналах з’явилося повідомлення про нібито майно його родини саме в цьому місті.

«В цих фантазіях нездари самі зазначили, що знайшли місто і дім на основі аналізу фотографій. З будинком (в якому незнайома американська родина 2 місяці біженцями приймала моїх дітей і дружину) силовики помилилися. А от місто (Burlington) вказали вірно. Бо взяли його з геолокацій фотографій в телефоні дружини. Фотографій, яких дружина ніде не виставляла», – йдеться у повідомленні.

У коментарях до допису Шабунін опублікував відео, де розпитує старшого прокурора в його справі, як дані опинилися у відкритому доступі. Прокурор на кадрах відео на це питання не відповів.

Справа Віталія Шабуніна

10 липня Віталій Шабунін заявив, що його перевели з місця служби в Харкові до військової частини, яка розташована на лінії бойового зіткнення на Харківщині. Шабунін стверджував, що це сталось на тлі його критики законопроєкту про скасування кримінальної відповідальності за злочини в оборонному секторі, ініціаторами якого стали нардепи «Слуги народу».

11 липня, ДБР провело обшуки за місцем служби Шабуніна, а також вдома у його родини, а згодом ДБР оголосило Віталію Шабуніну підозру в шахрайстві та ухиленні від служби. За даними слідчих, Шабунін у 2022 році мобілізувався до ЗСУ, однак не з’являвся на службі протягом тривалого часу, а перебував у цивільних установах нібито під виглядом відряджень. Крім того, слідчі стверджують, що Шабунін попри відсутність на службі отримував щомісячне грошове забезпечення у розмірі 50 тис. грн. Також ДБР інкримінує Шабуніну використання позашляховика, який завезли в Україну для армії, в особистих цілях.

15 липня Віталію Шабуніну обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання строком на два місяці. Керівника ЦПК зобов’язали прибувати за викликом слідчого, судді чи прокурора, заборонили відлучатись з місця служби, відвідувати НАЗК та виїжджати за кордон.

14 серпня ДБР завершило розслідування у справі керівника ЦПК.

15 серпня Шабунін заявив, що Державне бюро розслідувань, яке проводило розслідування у його справі, не повернуло йому телефон та ноутбук, вилучені під час обшуків.