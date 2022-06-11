ЗСУ ведуть контрнаступ на трьох напрямках на Херсонщині, контролюють близько третини Сєвєродонецька, а російські окупанти продовжують обстріли мирних територій та намагаються скувати ЗСУ авіацією та артилерією.

ZAXID.NET підсумовує сто восьмий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Уночі ворог вночі обстріляв Сумщину з мінометів, у Харкові унаслідок нічного обстрілу близько виникла пожежа у виробничій будівлі. Частина Донеччини залишилася без світла через обстріли.

Росіяни вдарили по Врубівці вогнеметною системою «Солнцепєк», увійшли в Оріхове. Станом на суботу ЗСУ контролюють близько третини Сєвєродонецька Луганської області.

За даними Генштабу, ворог сковує ЗСУ авіацією та артилерією на чотирьох напрямках. РФ зосередила авіаудари на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

Українські військові ведуть у Херсонській області контрнаступ на напрямках Киселівка, Солдатське та Олександрівка. Під контролем України повністю перебуває селище Таврійське.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 11 червня втрати Росії серед особового складу становлять понад 32 050 військових. Також було знищено:

танків – 1 419 (+10);

бойових броньованих машин (ББМ) – 3 466 (+16);

артилерійських систем – 712 (+0);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 222 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 97 (+0);

літаків – 212 (+0);

гелікоптерів – 178 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 448 (+10);

легких швидкісних катерів/кораблів – 13 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 579 (+7);

спеціальна техніка – 54 (+0);

крилаті ракети – 125 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Чотири людини загинули під завалами будинку після обстрілів росіян на Харківщині.